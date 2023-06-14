Аленичев выделил единственное светлое пятно в «Спартаке»

Бывший рулевой московского «Спартака» Дмитрий Аленичев оценил игру нападающего «красно-белых» Квинси Промеса в минувшем сезоне.

«Промес — светлое пятно «Спартака». Когда Промес получил травму, «Спартак» не выглядел так ярко, как с ним. Я считал его лучшим игроком «Спартака», — приводит слова Аленичева «Матч ТВ».

При этом специалист отметил, что Промес провел сезон не на максимуме своих возможностей, проблемы вне футбола сказываются на его игре.

В сезоне-2022/23 31-летний нидерландец принял участие в 37 матчах во всех турнирах, забил 25 голов и 10 раз ассистировал своим партнерам по команде.