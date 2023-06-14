Бывший генеральный директор первого акционерного футбольного клуба «Динамо» Анатолий Воробьёв в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на информацию о назначении главного тренера «Оренбурга» Марцела Лички на аналогичный пост в столичном клубе.

- Анатолий Иванович, как вы думаете, у Лички получится в более именитом коллективе?

- «Динамо» не спасёт ни Личка, ни наличка. После четверти века системных ошибок в управлении прославленным клубом, допущенных его руководителями, очередная смена тренера не изменит общую ситуацию. После моего ухода в 1997 году «Динамо» больше ничего не выигрывало и не выиграет.

- С чем был связан ваш уход из команды?

- Мой уход был вызван разногласиями с Советом директоров. Трения касались путей дальнейшего развития клуба. Точнее, его превращения в Открытое акционерное общество с передачей значительного пакета стратегическому инвестору, проявлявшему интерес к клубу и любящему футбол. Таковым был Алишер Усманов.

- Почему вы так пессимистично смотрите на будущее клуба?

- Мой негативный прогноз основывается на нескольких факторах. Во-первых, в руководстве и менеджменте с момента моего ухода не было людей, которые любили бы футбол и «Динамо» больше, чем себя в нём. Во-вторых, в клубе за всё это время не было менеджеров, способных решать не только финансовые, но и спортивные задачи. Пока два вышеперечисленных условия не будут выполнены, «Динамо» будет представлять интерес только как инвестиционный проект вкупе с Петровским парком и возможностью приобрести его нынешним руководителям медийную популярность, но клуб никак не будет выступать в качестве претендента на чемпионский титул или победу в Кубке России.

- С сегодняшней позиции вы говорите о всех деструктивных проявлениях с досадой?

- Мне особенно печально ставить столь неутешительный диагноз своему некогда любимому клубу, ведь именно я заложил в начале 90-х годов прошлого века мину замедленного действия, предложив тогдашним руководителям центрального совета «Динамо» Валерию Сысоеву и Николаю Толстых его акционирование и конкретную модель, при которой Михаил Якушин, Константин Бесков, другие прославленные динамовцы и работники стадиона становились бы его акционерами. Тогда я не мог и предположить, что в очередной раз будет доказана правота формулы: «Революцию задумывают гении, осуществляют фанатики, а результатами пользуются подонки».

Напомним, что в прошедшем сезоне, который выдался для «Динамо» юбилейным, клуб занял лишь девятое место по итогам 30 туров РПЛ и вылетел в Кубке России от «Акрона» на стадии полуфинала Пути регионов.

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