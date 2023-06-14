В футбольном клубе «Сочи» объявили о переходе защитника «Краснодара» Вячеслава Литвинова, воспитанника знаменитой клубной академии. О том, какой длительностью трудовое соглашение игрок подписал с клубом, клубная пресс-служба не уточняет.

Напомним, что в минувшем сезоне Литвинов сыграл 31 официальный матч, если учитывать РПЛ, Кубок России и Первую лигу (играя за дубль «Краснодара»). Transfermarkt оценивает 22-летнего футболиста в 1,2 млн евро.

«Сочи» в минувшем сезоне РПЛ замкнул десятку сильнейших команд. Возглавляет команду бывший динамовец Дмитрий Хохлов.