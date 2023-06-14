Аленичев: «Пиняев — это яркое пятно»

Бывший рулевой «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о нападающем «Локомотива» Сергее Пиняеве.

«Мне нравится Пиняев, видно, что это яркое пятно. Но при хорошем отношении к делу и не так, как относился к делу Захарян. Если такое же случится с Пиняевым, он тоже будет деградировать», — приводит слова Аленичева «Матч ТВ».

Напомним, первую часть сезона-2022/23 Пиняев провел в «Крыльях Советов», а зимой перебрался в московский «Локомотив». Всего на счету 18-летнего вингера шесть забитых мячей и три результативные передачи в 27 матчах с учетом всех турниров.

Новый сезон в России откроется матчем за Суперкубок страны, в котором «Зенит» сыграет с ЦСКА. Встреча пройдет 15 июля.