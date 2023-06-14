Пономарёв назвал лучшего центрального защитника в РПЛ

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарёв ответил на вопрос о том, какого защитника считает самым сильным в чемпионате России.

«Роша — самый сильный центральный защитник в РПЛ. Хоть он и играет иногда с ошибками, но все равно он самый сильный на своей позиции», — заявил Пономарёв «РБ Спорту».

По мнению эксперта, у ЦСКА вся оборонительная линия является сильной, несмотря на то, что периодически допускает ошибки.

В сезоне-2022/23 бразилец принял участие в 32 в составе «армейцев», в которых забил четыре мяча и стал автором трех результативных передач.

Напомним, в прошедшем сезоне ЦСКА стал вторым в РПЛ и завоевал Кубок России.