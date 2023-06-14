Зырянов: «Интересно, сколько ещё продлится этот импульс «Локомотива»

Главный тренер новороссийского «Черноморца» Константин Зырянов поделился своим мнением о будущем сезоне. В особенности бывший футболист «Зенита» отметил столичный «Локомотив», игроки которого уже сейчас заявляют, что готовы бороться за золото в новом сезоне.

«Лично мне довольно интересно будет посмотреть за игрой «Локомотива», уже сейчас они намерены бороться за золотые медали. Вообще у них отличный всплеск произошёл, теперь интересно, сколько продлится этот импульс», - цитирует Зырянова «Матч ТВ».

Напомним, во второй половин прошедшего сезона «Локомотив» под руководством Михаила Галактионова стал одной из лучших команд страны, совершив скачок в турнирной таблице от 14 места – до восьмого.