Аленичев: Уход Джикии и Соболева не станет потерей для «Спартака»

Экс-наставник московского «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился комментарием о возможном уходе Георгия Джикии и Александра Соболева из столичного клуба.

«При всем уважении к ним, это игроки не такого высокого класса по российским меркам. Это будет не такой большой потерей, если даже двое уедут. Их можно заменить другими футболистами», — приводит слова Аленичева «Матч ТВ».

По итогам минувшего сезона «Спартак» занял третье место в турнирной таблице чемпионата России, оказавшись позади ЦСКА и «Зенита».

Добавим, что оба футболиста пропустят старт нового сезона из-за дисквалификации.