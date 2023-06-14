Камоцци: Талант Чалова позволяет ему рассчитывать на интерес из Европы

Футбольный менеджер Франко Камоцци поделился мнением о возможном уходе форварда Фёдора Чалова из ЦСКА. Ранее появилась информация, что два турецких клуба заинтересованы в российском нападающем.

«Чалов провел сильный сезон. Он самый универсальный нападающий РПЛ. Может ли Фёдор заиграть в Европе? Его навыки и талант позволяют рассчитывать на интерес хороших европейских клубов», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

В минувшем сезоне на счету 25-летнего Чалова 24 забитых мяча и 6 голевых передач в 41 матче во всех турнирах. Трансферная стоимость футболиста составляет 12 миллионов евро.