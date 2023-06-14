Тикнизян стал лучшим игроком «Локомотива» в мае-июне

Защитник столичного «Локомотива» Наир Тикнизян – лучший игрок «железнодорожников» в мае-июне по версии болельщиков клуба. Об этом докладывает пресс-служба команды.

Так, армянский футболист получил чуть больше половины всех возможных голосов – 50,11 процента. На втором месте идёт защитник Максим Ненахов (31,77), замыкает тройку – французский форвард Вильсон Изидор (7,73).

Напомним, что за свои пять матчей в Премьер-лиге за этот период Тикнизян оформил три гола, по одному – в ворота «Сочи», столичных «Динамо» и «Торпедо».

Ранее в СМИ появились слухи, связывающие футболиста с испанским топ-клубом, который выступит в следующем сезоне в Лиге чемпионов.