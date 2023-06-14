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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Спартак» выступил с заявлением на фоне слухов об уходе Мележикова

14 Июня 2023 • 18:45 Комментировать

В прессе появилась информация о том, что в ближайшее время «Спартак» объявит об уходе Евгения Мележикова с должности генерального директора. На фоне слухов пресс-служба московского клуба сделала заявление.

«В ближайшее время совет директоров «Спартака» подведёт итоги сезона и сформулирует задачи на следующий сезон, ключевой вектор которых - планомерное развитие клуба по всем направлениям деятельности. В числе прочих будут рассмотрены и кадровые вопросы, в том числе касающиеся позиции генерального директора», - говорится в заявлении «красно-белых».

Евгений Мележиков занимает пост генерального директора «Спартака» уже два года. Добавим, что команда Гильермо Абаскаля в чемпионате России сезона 2022/2023 заняла третье место. Выше финишировали «Зенит» и ЦСКА.  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Евгений Мележиков
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