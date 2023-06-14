В «Фенербахче» прокомментировали слухи об интересе к Чалову

Член совета директоров «Фенербахче» Салахаттин Баки отреагировал на информацию об интересе к нападающему ЦСКА Фёдору Чалову.

«Это совсем неправда», — приводит слова Баки издание «Спорт-Экспресс».

Ранее появилась информация о том, что 25-летний футболист попал в сферу интересов «Фенербахче» и «Галатасарая».

В сезоне-2022/23 Чалов забил 24 мяча и записал на свой счет 6 результативных передач в 41 матче во всех турнирах. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 12 миллионов евро.

По итогам минувшего сезона ЦСКА занял второе место в РПЛ. «Фенербахче» финишировал также на второй позиции в чемпионате Турции.

Чалов интересен двум иностранным клубам