Гунько: «У моей команды очень амбициозные планы»

Наставник ереванского футбольного клуба «Урарту» Дмитрий Гунько рассказал о задачах своей команды на следующий сезон. Напомним, что в сезоне-2023/24 «Урарту» предстоит отстаивать честь Армении в квалификации Лиги чемпионов и защищать чемпионский титул и титул обладателей Кубка России.

«У нас очень амбициозные задачи. Многое будет зависеть от трансферной компании. Сейчас занимаемся поиском футболистов, способных усилить наш клуб и от успеха в этом будет зависеть многое», - рассказал Гунько Bobsoccer.

Также, по словам тренера, многое будет зависеть от подготовки команды к сезону – она стартует уже в скором времени.

«Урарту», отметим, стартует в розыгрыше ЛЧ-2023/24 с первого квалификационного раунда.