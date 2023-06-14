Вратарь «Сочи» Адамов заявил, что пенальти невозможно натренировать

Голкипер «Сочи» Денис Адамов ответил на вопрос о том, как правильно отражать пенальти.

«Пенальти не натренируешь. И в любом случае ты гадаешь. В академии «Краснодара» нас учили реагировать по удару, ждать ошибку. Честно, мне не близок такой подход. Чаще все же случаются хорошие удары», — приводит слова Адамова Sports.

Вратарь отметил, что если прыгать по мячу, то ты не отразишь удар, а просто опоздаешь, ведь обычно к точке подходят хорошие исполнители.

В сезоне-2022/23 25-летний Адамов провел 21 матч во всех турнирах, в которых пропустил 39 голов и два раза смог оставить свои ворота в неприкосновенности.