Гунько – об успешном сезоне в «Урарту»: «Этот неоценимый опыт работы»

Главный тренер армянского футбольного клуба «Урарту» Дмитрий Гунько в минувшем сезоне привёл своих подопечных к «золотому дублю» - победам в чемпионате и Кубке Армении. Специалист рассказал, как оценивает прошедший год лично для себя.

«Неважно в каком чемпионате ты работаешь, ты соревнуешься с командами разных возможностей. И этот опыт борьбы – неоценим. Опыт прохождения ключевых игр, подготовка к эти матчам, реализация тактических идей на конкретную игру, гибкая стратегия на весь чемпионат. Это все – развитие», - рассказал Гунько для Bobsoccer.

Напомним, что большую часть тренерской карьеры, а это 12 лет, Гунько тренировал на разных должностях в системе московского «Спартака». После ушёл тренировать подмосковные «Химки», а в 2020 году перебрался в Армению, где работает по сей день и довольно успешно.

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