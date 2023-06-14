Центральный защитник футбольного клуба «Чайка» из села Песчанокопское Владислав Волков продолжит карьеру в клубе первой пятёрки РПЛ – в грозненском «Ахмате». Об этом официально сообщила пресс-служба «Чайки».

В текущем сезоне в рамках Второй лиги молодой воспитанник ДЮСШ «Строгино» сыграл в 27 матчах, в них ему удалось отметиться двумя голами.

Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего защитника в 350 тыс. евро. Помимо позиции в центре обороны новичок грозненцев может сыграть и в опорной зоне.

Напомним, что по итогам минувшего сезона РПЛ «Ахмат» занял пятое место в турнирной таблице, проведя лучший сезон в элитном дивизионе в истории.

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