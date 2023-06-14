Булыкин: Кузяеву всё-таки стоит попробовать себя в «Бешикташе»

Экс-форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мнением о возможном уходе полузащитника «Зенита» Далера Кузяева в турецкий «Бешикташ».

«Если не попробовать там, то об этом всю жизнь можно сожалеть. А попробовать все-таки стоит. Правда, чемпионат Турции — это не совсем европейские лиги, но все зависит от футболиста», — цитирует Булыкина «Газета.Ру».

Эксперт отметил, что многие игроки не хотят развиваться, они сидят на больших контрактах в РПЛ и никуда не едут, потому что в Европе им предстоит каждый день усиленно работать, а это не так просто.

Как сообщалось ранее, «Бешикташ» планирует предложить контракт Кузяеву по схеме «2+1» с зарплатой в районе 1,8-2,2 млн евро.