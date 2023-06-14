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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Все 5 самых дорогих игроков РПЛ – из «Зенита»

14 Июня 2023 • 17:57 Комментировать

Портал transfermarkt обновил ценники футболистов, которые представляют Российскую премьер-лигу. Если взять пятёрку наиболее дорогих игроков чемпионата России, то все они представляют «Зенит».

На первом месте идёт Малком с ценником в 30 миллионов евро. Дальше идут Вендел (24 млн евро), Клаудиньо (20 млн евро), Вильмар Барриос и Дуглас Сантос (по 18 миллионов евро).

Самым дорогим игроком РПЛ не из «Зенита» является вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов – его оценивают в 16 миллионов евро.

Отметим, что Барриос умудрился попасть в список самых подешевевших футболистов чемпионата России.

«Зенит» становился чемпионом России в каждом из четырёх последних сезонов.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Краснодар Матвей Сафонов Дуглас Сантос Вильмар Барриос Клаудиньо Малком Филипе Маркус Вендел
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