Все 5 самых дорогих игроков РПЛ – из «Зенита»

Портал transfermarkt обновил ценники футболистов, которые представляют Российскую премьер-лигу. Если взять пятёрку наиболее дорогих игроков чемпионата России, то все они представляют «Зенит».

На первом месте идёт Малком с ценником в 30 миллионов евро. Дальше идут Вендел (24 млн евро), Клаудиньо (20 млн евро), Вильмар Барриос и Дуглас Сантос (по 18 миллионов евро).

Самым дорогим игроком РПЛ не из «Зенита» является вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов – его оценивают в 16 миллионов евро.

Отметим, что Барриос умудрился попасть в список самых подешевевших футболистов чемпионата России.

«Зенит» становился чемпионом России в каждом из четырёх последних сезонов.