​Агент Лички высказался о переговорах с «Динамо»

Агент Сергей Новиков, который работает с главным тренером «Оренбурга» Марцелом Личкой, высказался о текущей ситуации своего клиента. Как известно, заполучить Личку пытается «Динамо».

Новичков снова сообщил о том, что клубы ведут переговоры, и сейчас он не принимает в этом участия.

«Я свой вопрос выполнил: Марцел три года в России и делает хороший результат. Всё! Дальше договариваются между собой клубы», - сказал Новиков, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Под руководством Марцела Лички «Оренбург» занял седьмое место в чемпионате России. «Динамо» же финишировало на девятой строчке Премьер-лиги. Весной клуб расстался со Славишей Йокановичем.