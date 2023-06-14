Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Чалов интересен двум иностранным клубам

14 Июня 2023 • 17:43 Комментировать (1)

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов провёл хороший сезон, что повлекло за собой интерес к футболисту из-за рубежа. По данным авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, Чалов находится на радарах двух грандов турецкой Суперлиги. Речь идёт о «Галатасарае» и «Фенербахче».

В сезоне 2022/2023 Чалов провёл за ЦСКА 41 матч в чемпионате и Кубке России. В них форвард записал на свой счёт 24 гола.

Напомним, что ЦСКА завершил чемпионат России на второй позиции. Кроме того, команде Владимира Федотова удалось завоевать национальный кубок.

Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают 25-летнего Чалова в 12 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай ЦСКА Москва Фенербахче Фёдор Чалов трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
ингерман
14 Июня 2023 в 18:00
ай самыя-рас-сусамыя таперича поедуть в турецкую лиху..
ай ну-ужан нам бе-ерех туре-е-ецкай
гейропа нам нах-не-нужна.. ча-ча-ча..
А-ха-ха-ха! )))
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Июня
18:35 · Россия. Премьер-лига
В ЦСКА поделились планами предсезонной подготовки
18:26 · Россия. Премьер-лига
Гунько: «У моей команды очень амбициозные планы»
18:23 · Россия. Премьер-лига
Вратарь «Сочи» Адамов заявил, что пенальти невозможно натренировать
18:14 · Россия. Премьер-лига
Гунько – об успешном сезоне в «Урарту»: «Этот неоценимый опыт работы»
18:06 · Россия. Премьер-лига
«Ахмат» пополнился центральным защитником из Второй лиги официально
18:00 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: Кузяеву всё-таки стоит попробовать себя в «Бешикташе»
17:57 · Россия. Премьер-лига
Все 5 самых дорогих игроков РПЛ – из «Зенита»
17:49 · Россия. Премьер-лига
​Агент Лички высказался о переговорах с «Динамо»
17:43 · Россия. Премьер-лига
Деменко: Возможный переход в «Бешикташ» — шаг назад для Кузяева
17:36 · Россия. Премьер-лига
Булыкин — о возможном переходе Кузяева в «Бешикташ»: Это большой риск
17:33 · Россия. Премьер-лига
​РФС ещё не подписал договор о матче сборной России против Катара
17:28 · Россия. Премьер-лига
Деменко сомневается, что переход в «Бешикташ» поспособствует прогрессу Кузяева
17:23 · Россия. Премьер-лига
​Мойзес: «Я вошёл в историю ЦСКА, моя миссия выполнена»
17:21 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, какой контракт «Рубин» предлагает Рыбусу
17:01 · Россия. Премьер-лига
Аленичев — о будущем: «Я нахожусь в творческом отпуске»
Все новости
Рекомендуем