​Чалов интересен двум иностранным клубам

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов провёл хороший сезон, что повлекло за собой интерес к футболисту из-за рубежа. По данным авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, Чалов находится на радарах двух грандов турецкой Суперлиги. Речь идёт о «Галатасарае» и «Фенербахче».

В сезоне 2022/2023 Чалов провёл за ЦСКА 41 матч в чемпионате и Кубке России. В них форвард записал на свой счёт 24 гола.

Напомним, что ЦСКА завершил чемпионат России на второй позиции. Кроме того, команде Владимира Федотова удалось завоевать национальный кубок.

Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают 25-летнего Чалова в 12 миллионов евро.