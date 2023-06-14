Деменко: Возможный переход в «Бешикташ» — шаг назад для Кузяева

Бывший полузащитник «Зенита» Максим Деменко считает, что полузащитнику «сине-бело-голубых» Далеру Кузяеву не следует переходить в «Бешикташ».

«Бешикташ» третье место занял? Куда это квалификация, в Лигу конференций? Мне кажется, это будет шаг назад. Ему надо искать какой-нибудь другой клуб, в немецкой Бундеслиге, к примеру», — заявил Деменко изданию «Газета.Ру».

В прошедшем сезоне 30-летний хавбек забил пять мячей и стал автором семи результативных передач в 35 матчах с учетом всех турниров. Контракт Кузяева с санкт-петербургским клубом истекает в конце этого месяца. Игрок не планирует его продлевать.