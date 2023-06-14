Булыкин — о возможном переходе Кузяева в «Бешикташ»: Это большой риск

Бывший нападающий «Аякса» Дмитрий Булыкин высказался о возможном переходе ползащитника «Зенита» Далера Кузяева в «Бешикташ».

«Если хочет играть на высоком уровне, то это очень сильная мотивация, с учетом того, что там есть еврокубки. Можно подумать, но вопрос первоочередной, я думаю, будет в контракте, в его сумме», — цитирует Булыкина «Газета.Ру».

Эксперт считает, что турецкий чемпионат можно рассматривать как трамплин в топ-лигу, но сейчас российским игрокам тяжело попасть в хороший клуб. Переезд в «Бешикташ» — это большой риск для Кузяева, добавил Булыкин.

В конце июня у 30-летнего Кузяева истекает контракт с «Зенитом». Футболист не хочет его продлевать, и намерен продолжить карьеру в Европе.