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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​РФС ещё не подписал договор о матче сборной России против Катара

14 Июня 2023 • 17:33 Комментировать

В конце прошлой недели Максим Митрофанов, который занимает должность генерального секретаря Российского футбольного союза, сообщил о договорённости по проведению товарищеского матча против Катара в сентябре. Теперь Митрофанов сообщил, что договор ещё не был подписан.

«Мы ещё не подписали договор. Достигли договорённости, что хотим провести этот матч. Есть официальный обмен письмами, но мы ещё не согласовали все условия», - сказал Митрофанов, чьи слова приводит «Чемпионат».

Митрофанов ещё раз отметил, что матч против Катара, если он состоится, будет для сборной России выездным.  

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России РФС Максим Митрофанов Сборная Катара
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