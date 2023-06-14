Деменко сомневается, что переход в «Бешикташ» поспособствует прогрессу Кузяева

Экс-футболист «Зенита» Максим Деменко поделился комментарием о возможном переходе хавбека «сине-бело-голубых» Далера Кузяева в «Бешикташ».

«Если мы говорим о переезде в Турцию, еврокубки — это одно дело. А если расти дальше, то мне кажется, что нет там такого, что у него рост будет в каком-то игровом плане», — приводит слова Деменко «Газета.Ру».

Ранее стало известно, что турецкий клуб планирует предложить 30-летнему Кузяеву трудовое соглашение по схеме «2+1». Зарплата футболиста в «Бешикташе» может составить от 1,8 до 2,2 млн евро за сезон.

Напомним, 30 июня у игрока истекает контракт с «Зенитом». Вероятно, Кузяев не будет его продлевать.