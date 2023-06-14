В ближайшее время «Спартак» должен объявить об уходе Евгения Мележикова с поста генерального директора клуба. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», основная причина ухода Мележикова заключается в разногласиях с Полом Эшуортом, работающим на должности спортивного директора.

Напомним, что «Спартак» завершил чемпионат России сезона 2022/2023 на третьей позиции. Первое место занял «Зенит», а второе – ЦСКА. В «Спартаке» никто не обрадовался завоеванию бронзовых медалей, ведь «красно-белые» всегда ставят перед собой максимальные задачи на внутренней арене.

Евгений Мележиков работал генеральным директором «Спартака» два года.