Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Стало известно, почему Мележиков уходит из «Спартака» эксклюзив

14 Июня 2023 • 17:28 Комментировать

В ближайшее время «Спартак» должен объявить об уходе Евгения Мележикова с поста генерального директора клуба. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», основная причина ухода Мележикова заключается в разногласиях с Полом Эшуортом, работающим на должности спортивного директора.

Напомним, что «Спартак» завершил чемпионат России сезона 2022/2023 на третьей позиции. Первое место занял «Зенит», а второе – ЦСКА. В «Спартаке» никто не обрадовался завоеванию бронзовых медалей, ведь «красно-белые» всегда ставят перед собой максимальные задачи на внутренней арене.

Евгений Мележиков работал генеральным директором «Спартака» два года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Пол Эшуорт Евгений Мележиков
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Июня
18:35 · Россия. Премьер-лига
В ЦСКА поделились планами предсезонной подготовки
18:26 · Россия. Премьер-лига
Гунько: «У моей команды очень амбициозные планы»
18:23 · Россия. Премьер-лига
Вратарь «Сочи» Адамов заявил, что пенальти невозможно натренировать
18:14 · Россия. Премьер-лига
Гунько – об успешном сезоне в «Урарту»: «Этот неоценимый опыт работы»
18:06 · Россия. Премьер-лига
«Ахмат» пополнился центральным защитником из Второй лиги официально
18:00 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: Кузяеву всё-таки стоит попробовать себя в «Бешикташе»
17:57 · Россия. Премьер-лига
Все 5 самых дорогих игроков РПЛ – из «Зенита»
17:49 · Россия. Премьер-лига
​Агент Лички высказался о переговорах с «Динамо»
17:43 · Россия. Премьер-лига
Деменко: Возможный переход в «Бешикташ» — шаг назад для Кузяева
17:36 · Россия. Премьер-лига
Булыкин — о возможном переходе Кузяева в «Бешикташ»: Это большой риск
17:33 · Россия. Премьер-лига
​РФС ещё не подписал договор о матче сборной России против Катара
17:28 · Россия. Премьер-лига
Деменко сомневается, что переход в «Бешикташ» поспособствует прогрессу Кузяева
17:23 · Россия. Премьер-лига
​Мойзес: «Я вошёл в историю ЦСКА, моя миссия выполнена»
17:21 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, какой контракт «Рубин» предлагает Рыбусу
17:01 · Россия. Премьер-лига
Аленичев — о будущем: «Я нахожусь в творческом отпуске»
Все новости
Рекомендуем