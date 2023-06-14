Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал информацию о том, что Виллиан не рассматривает возможность продолжения карьеры в «Спартаке».

«Виллиану 34 года. Ничего страшного в этом нет, что он не продолжит карьеру в «Спартаке». Можно не обращать внимания на эти новости. Но подписать его пытались, думаю. Картину он точно бы не испортил. Даже улучшил бы. Есть пример Мозеса. К его трансферу все относились скептически, но он оказался одним из лучших игроков «Спартака». Виллиан тоже был бы одним из лучших, думаю. Примерно как Промес. Для РПЛ Виллиан игрок очень высокого уровня. Тем более последние сезоны он отыграл в АПЛ. Так что он однозначно помог бы «Спартаку». Ну раз опровергли - что теперь обсуждать», - сказал Мостовой.