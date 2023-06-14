​Мойзес: «Я вошёл в историю ЦСКА, моя миссия выполнена»

Защитник Мойзес в прошедшем сезоне выступал за ЦСКА в аренде. Права на бразильца принадлежат клубу «Интернасьонал».

Отвечая на вопрос о своём будущем, Мойзес сказал, что об этом лучше спрашивать у гендиректора ЦСКА Романа Бабаева. Также бразилец высказался о своём возможном уходе из московского клуба.

«Если случится так, что я уйду из ЦСКА, то я всё равно считаю, что выполнил свою задачу. Клуб десять лет не мог выиграть Кубок России. Я вместе с партнёрами смог выиграть этот трофей: значит, я вошёл в историю ЦСКА. Можно сказать, что моя миссия выполнена», - сказал Мойзес, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

Напомним, что в суперфинале Кубка России ЦСКА в конце прошлой недели обыграл «Краснодар» по пенальти.