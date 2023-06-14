Стало известно, какой контракт «Рубин» предлагает Рыбусу

Защитник московского «Спартака» Мацей Рыбус может перебраться в «Рубин» в ближайшее трансферное окно

По сведениям «Спорт-Экспресса», казанский клуб предлагает 33-летнему польскому футболисту трудовой договор на один сезон с возможностью продления еще на один год. Источник отмечает, что в услугах Рыбуса заинтересован сам наставник «Рубина» Рашид Рахимов.

Ранее сообщалось, что зарплата защитника в новом клубе составит 35 миллионов рублей в год или около 400 тысяч евро.

В минувшем сезоне Рыбус провел за «Спартак» 12 матчей, забил один гол и отдал один ассист. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 300 тысяч евро.