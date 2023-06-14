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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гуренко объяснил спад результативности Сычевого и Агаларова эксклюзив

14 Июня 2023 • 17:40 Комментировать

Бывший полузащитник «Локомотива» Сергей Гуренко в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» объяснил, почему нападающие «Крыльев Советов» Владимир Писарский и «Ахмата» Гамид Агаларов провалились после первого сезона в новой команде.  

«По игрокам группы атаки нельзя дать гарантии, что они будут продолжать забивать. Всё зависит от партнёров, есть момент психологии. Когда ты просто выходишь и играешь или когда тебе нужно биться за призовые места. Не каждый футболист с этим может справиться. Я думаю, надо работать. Они не так просто попали в эти команды, эти футболисты доказали своим командам свою состоятельность. Просто надо больше работать, засучив рукава», — сказал Гуренко.

27-летний Писарский первую часть сезона провёл в «Оренбурге». В 15 играх во всех турнирах форвард забил 14 голов и отдал результативную передачу. После зимнего трансфера в «Крылья Советов» игрок не забил ни одного мяча в Премьер-лиге.

22-летний Агаларов до перехода в «Ахмат» защищал цвета «Уфы». В сезоне-2021/22 форвард провёл за команду 29 матчей, в которых забил 19 голов и отдал две результативные передачи. Сезон-2022/23 футболист начал в «Ахмате». Агаларов сыграл 22 матча за команду, отличился трижды и отдал голевую передачу.


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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Сергей Гуренко Уфа Оренбург РПЛ Ахмат Гамид Агаларов Владимир Писарский
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