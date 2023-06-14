Ветеран «Динамо» Владимир Рыков в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о возможном приходе в команду нового главного тренера Марцела Лички.

- Марцел Личка - подходящий вариант для «Динамо»?

- Да. Личка показал себя в «Оренбурге», как атакующий тренер. Правда, его команда много пропускала, но если «Динамо» сделает в обороне качественное усиление, а в нем «бело-голубые», безусловно, нуждаются, то может получиться неплохо. Понятно, что «Динамо» - не «Оренбург». Здесь своя философия, свои болельщики, да и имя клуба говорит само за себя. Так что не все у Лички будет так просто здесь, как в Оренбурге.

- Почему команда вновь обратила внимание на иностранного тренера?

- Потому что спортивный директор Бувач. Вот он и выбирает зарубежных специалистов. Плюс все качественные отечественные тренеры заняты – Карпин, Черчесов… Можно было бы доверить эту должность молодому наставнику, я могу назвать только Галактионова, у которого есть опыт работы в РПЛ. Но он занят в «Локомотиве», хотя это динамовский воспитанник. Поэтому есть смысл в приглашении иностранного тренера, который, тем более, дал результат с «Оренбургом».

- А вы какого специалиста хотели бы видеть у руля «Динамо»?

- По мне нет разницы, лишь бы «Динамо» боролось за призовые места и чемпионство. Любого тренера, который будет давать такой результат, болельщики поддержат.

- С приходом Лички «Динамо» выйдет на верный путь?

- Если будет качественное усиление, если будет связь между тренером и командой, что мы не видели при Йокановиче, то да. Я буду рад, если у него получится.

- От нового тренера будут ждать, что его команда заиграет сразу? То есть ему не дадут времени на раскачку и на построение игры?

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- Думаю, большой раскачки не будет. Пишут, что у Лички предполагается контракт на три года, значит, какой-то расчет на него есть.

- Как думаете, Личка возьмет с собой кого-то из игроков «Оренбурга»?

- Там были качественные иностранцы, но за них нужно платить большие деньги. Александр Эктов перешел в «Краснодар». Если бы он чуть-чуть подождал, то мог бы оказаться в «Динамо». А так только кого-то из легионеров можно было бы взять. Лукаса Веру, например.

- В каких линиях, кроме защиты, «Динамо» нужно усиление?

- У Норманна заканчивается аренда, поэтому нужен опорный полузащитник. Ну, и как я сказал, центральная ось защиты нуждается в усилении. На протяжении всего сезона она проседала. Туда нужны опытные ребята, при которых молодые игроки будут прибавлять.

- А что касается вратарской позиции?

- У Шунина я не увидел серьезных ошибок, как у Сафонова, например. Он четыре-пять результативных ошибок привез сам себе в этом сезоне. А Антон играет уверенно. Да, он пропускает мячи, но он ведь не один играет в обороне. Команда должна ему помогать. Поэтому не считаю, что Шунин упустил свой пост номер один.

Елена Григорьевская