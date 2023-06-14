Аленичев — о будущем: «Я нахожусь в творческом отпуске»

Экс-наставник московского «Спартака» Дмитрий Аленичев ответил на вопрос о своём будущем.

«Я сейчас нахожусь в творческом отпуске, но я ни в коем случае не закончил свою тренерскую карьеру. Будет хорошее предложение с задачами — я обязательно его рассмотрю», — приводит слова Аленичева «РИА Новости Спорт».

Специалист признался, что периодически ему поступают разные предложения, а ранее он отказался возглавить клуб из Армении.

Последним местом работы 50-летнего Аленичева был красноярский «Енисей», в котором он работал с 2017 по 2019 год. Помимо этого, он был главным тренером «Спартака», тульского «Арсенала» и сборной России U-18.