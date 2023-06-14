Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Аленичев — о будущем: «Я нахожусь в творческом отпуске»

14 Июня 2023 • 17:01 Комментировать

Экс-наставник московского «Спартака» Дмитрий Аленичев ответил на вопрос о своём будущем.

«Я сейчас нахожусь в творческом отпуске, но я ни в коем случае не закончил свою тренерскую карьеру. Будет хорошее предложение с задачами — я обязательно его рассмотрю», — приводит слова Аленичева «РИА Новости Спорт».

Специалист признался, что периодически ему поступают разные предложения, а ранее он отказался возглавить клуб из Армении.

Последним местом работы 50-летнего Аленичева был красноярский «Енисей», в котором он работал с 2017 по 2019 год. Помимо этого, он был главным тренером «Спартака», тульского «Арсенала» и сборной России U-18.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Аленичев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Июня
18:26 · Россия. Премьер-лига
Гунько: «У моей команды очень амбициозные планы»
18:23 · Россия. Премьер-лига
Вратарь «Сочи» Адамов заявил, что пенальти невозможно натренировать
18:14 · Россия. Премьер-лига
Гунько – об успешном сезоне в «Урарту»: «Этот неоценимый опыт работы»
18:06 · Россия. Премьер-лига
«Ахмат» пополнился центральным защитником из Второй лиги официально
18:00 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: Кузяеву всё-таки стоит попробовать себя в «Бешикташе»
17:57 · Россия. Премьер-лига
Все 5 самых дорогих игроков РПЛ – из «Зенита»
17:49 · Россия. Премьер-лига
​Агент Лички высказался о переговорах с «Динамо»
17:43 · Россия. Премьер-лига
Деменко: Возможный переход в «Бешикташ» — шаг назад для Кузяева
17:36 · Россия. Премьер-лига
Булыкин — о возможном переходе Кузяева в «Бешикташ»: Это большой риск
17:33 · Россия. Премьер-лига
​РФС ещё не подписал договор о матче сборной России против Катара
17:28 · Россия. Премьер-лига
Деменко сомневается, что переход в «Бешикташ» поспособствует прогрессу Кузяева
17:23 · Россия. Премьер-лига
​Мойзес: «Я вошёл в историю ЦСКА, моя миссия выполнена»
17:21 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, какой контракт «Рубин» предлагает Рыбусу
17:01 · Россия. Премьер-лига
Аленичев — о будущем: «Я нахожусь в творческом отпуске»
16:58 · Россия. Премьер-лига
​Карпин не сможет совмещать «Ростов» со сборной России после снятия санкций – РФС 1
Все новости
Рекомендуем