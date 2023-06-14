​Карпин не сможет совмещать «Ростов» со сборной России после снятия санкций – РФС

После того, как российские клубы и сборные вернутся в международный футбол, совмещений тренерских должностей не будет. Об этом рассказал Максим Митрофанов, который занимает пост генерального секретаря Российского футбольного союза.
Как известно, Валерий Карпин сейчас совмещает работу в «Ростове» и сборной России. После снятия санкций тренеру придётся определиться.
«Когда мы вернёмся, логично, что тренер клуба будет только в клубе, а тренер сборной только в сборной. Нет конфликта интересов, никто не может никого обвинить, у всех есть выходные», - сказал Митрофанов, чьи слова приводит «РИА Новости».
Напомним, что санкции в отношении российского футбола начали работать в начале 2022 года.
па улице апираясь на тростачку с трудом передвигался старичок..
он падашол к воротам и пастучалси
вышедший охраннег в золатых эпалетах зло спросил у неапрятново бамжеватого вида деда
- тибе чаво нада..
- я этава.. таво..
- чаво - таво!
- ну ета как ево.. эти сняли
- штаны с тебя сняли штоле?
- да не.. эти как их - сакции сняли - прамямлил старик бяззубым ртом..
- ай да ты карпуха штоле? велено не пущать
- как жеж мине место хотя бы адно обещали сахраниць..
- ай точна обещали.. или место возле па-ра-ши и или схоронить.. выберай дед.. А-ха-ха-ха! )))
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