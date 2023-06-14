​Карпин не сможет совмещать «Ростов» со сборной России после снятия санкций – РФС

После того, как российские клубы и сборные вернутся в международный футбол, совмещений тренерских должностей не будет. Об этом рассказал Максим Митрофанов, который занимает пост генерального секретаря Российского футбольного союза.

Как известно, Валерий Карпин сейчас совмещает работу в «Ростове» и сборной России. После снятия санкций тренеру придётся определиться.

«Когда мы вернёмся, логично, что тренер клуба будет только в клубе, а тренер сборной только в сборной. Нет конфликта интересов, никто не может никого обвинить, у всех есть выходные», - сказал Митрофанов, чьи слова приводит «РИА Новости».

Напомним, что санкции в отношении российского футбола начали работать в начале 2022 года.