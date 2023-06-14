Чемпионат судейских ошибок: чем запомнился сезон в Премьер-лиге

Отсутствие единообразия практики

В России завершился сезон, и во многом он запомнится ужасно низким качеством судейства. Сетевое изданиевспоминает скандалы прошедшего чемпионата.

С судейством в России точно надо что-то делать, потому что оно слишком серьёзно влияет на результаты матчей. Едва ли не все команды могут в той или иной мере жаловаться на плохой арбитраж в матчах с их участием. Самое страшное даже не столько плохой уровень, сколько отсутствие единой трактовки одинаковых эпизодов. Футболисты реально не знают, будет ли в очередном матче наказание за какое-то действие или нет.

Это особенно ярко проявилось в двух матчах «Зенита» подряд – сначала был гостевой поединок с «Крыльями Советов», а потом домашний со «Спартаком». В первом случае главным судьёй был Сергей Иванов, а на ВАР Павел Кукуян, а во втором они поменялись местами. В Самаре Бейл в своей штрафной наступил на ногу Кузяеву, в Санкт-Петербурге – Ренан сделал то же самое в отношении Бальде. В первом случае пенальти был назначен, а во втором нет. При этом решение по матчу в Санкт-Петербурге было признано верным, а «наступ» назвали незначительным. И хотя в правилах ФИФА нет такого понимания, в России его придумали.

Можно вспоминать, как в том же Санкт-Петербурге, только в матче Кубка России, Евгений Кукуляк, даже посмотрев видеоповтор, не стал назначать пенальти, когда Клаудиньо откровенно пробил по ноге Тюкавина. РФС это решение признало ошибочным, и это было всем очевидно. Однако незадолго до этого был похожий эпизод в матче «Сочи» и ЦСКА, когда Виллиан Роша пробил по ноге Владислава Сарвели. Владислав Безбородов, посмотрев эпизод, также не назначил пенальти, и в тот раз решение судьи было признано верным, потому что, как сообщила ЭСК, «нападающий завершил действие, а после этого произошёл контакт». Однако тут можно вспомнить и нашумевший пенальти в ворота ЦСКА в мачте со «Спартаком», когда касание по ноге Виктора Мозеса было и незначительным, и эпизод уже был завершён. В том эпизоде никакой ошибки со стороны судьи признано не было.

Можно ещё вспомнить, как Сергея Иванова отстранили на четыре тура за красную карточку, которую он показал Максиму Ненахову в матче «Локомотива» и «Урала». Тогда ЭСК посчитала, что арбитр должен был ограничиться жёлтой карточкой. Уже зимой на февральских сборах судьям было рекомендовано при таких эпизодах показывать красную карточку. Тем не менее подобный приём Эдуарда Сперцяна в финале Кубка России не был наказан ни красной, ни жёлтой карточкой. Более того, Владислав Безбородов даже не зафиксировал нарушение правил.

Минутное помешательство

Если с одинаковой трактовой ещё как-то можно что-то придумать, то вот с минутным помешательством, которое порой происходит у арбитров, едва ли получится побороться. Иногда вопрос даже не в единообразии, а просто следует непонятная трактовка эпизодов. В Кубке России Михаилу Игнатову разрешили борцовским приёмом уложить на поле Наира Тикнизяна, что привело к забитому голу.

С другой стороны, тот же «Спартак» до сих пор пребывает в шоке от того, что Евгений Кукуляк в матче против «Химок» удалил Даниила Денисова за чистый подкат в мяч. Арбитру показалось, что защитник «красно-белых» задел соперника, но правда в том, что этого не было и близко. Так как Денисову показали лишь жёлтую карточку, которая стала второй, то изменить эпизод с помощью ВАР было нельзя. Тем не менее факт остаётся фактом – удаление за игру в мяч. Ещё можно вспомнить, как у «Спартака» отобрали гол в матче с «Уралом», когда Виталий Мешков просто свистнул не вовремя. Арбитр просто сорвал атаку, которая завершилась голом по всем правилам. В итоге «красно-белые» тогда лишились заслуженной победы.

Болельщики «Торпедо» не могут оправдывать неудачу своих любимцев судейством. Однако можно вспомнить матч с «Ростовом» в 8-м туре, когда в компенсированное время Николай Комличенко нарушил правила в штрафной «автозаводцев», но Ян Бобровский посчитал иначе и назначил пенальти в ворота москвичей.

Отсутствие офсайдных линий

Отдельной странной историей сезона стала проблема офсайдов. Так как при использовании ВАР в прошедшем чемпионате не было технической возможности чертить линии, положение «вне игры» стали определять по очень странной схеме. Если на видеоповторе нельзя было однозначно определить ошибку бокового судьи, то именно его решение считалось ключевым. Таким образом, можно собрать целую галерею одинаковых эпизодов, где принимались разные решения, потому что всё отдавалось на откуп лайнсменам. Кстати, этот метод полностью противоречит тому, что было ранее, когда была рекомендация все спорные эпизоды трактовать в пользу атакующей команды.

Была ли предвзятость арбитров?

Были в сезоне и совсем скандальные случаи. В матче «Пари НН» и «Крыльев Советов» работа Романа Галимова не просто повлияла на результат. Он сначала неверно назначил пенальти в ворота самарцев, а потом ошибочно не принял подобного решения уже в отношении нижегородцев. Позже Галимов несколько раз простил защитника «Пари НН» Александрова, который, имея жёлтую карточку, совершил несколько грубых нарушений правил. При этом через несколько минут Кротов и вовсе был удалён, получив первую жёлтую карточку за неакцентированный фол, а вторую – за разговоры. Галимова, естественно, отстранили и даже отправили на проверку на полиграфе. Вадим Андреев в гневе подал в отставку с поста генерального директора «Крыльев Советов». Учитывая, что обе команды до конца боролись за непопадание в стыковые матчи, тот поединок едва не стал ещё и решающим для распределения мест.

И всё же сложно говорить, что есть какая-то предвзятость арбитров. Пожалуй, только один клуб меньше всех жалуется на судей, потому что в отношении его ошибок практически не бывает. В остальном же это просто низкая квалификация, из-за чего в любой момент может произойти что-то невероятное.

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Роман Андреев