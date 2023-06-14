Футбольный эксперт Александр Мостовой в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал вероятное назначение Марцела Лички на пост главного тренера «Динамо».

«Сейчас все задаются вопросом, сможет он в «Динамо» или нет. Но предсказать нельзя. Никто не знает. В «Оренбурге» у Лички получилось. Назначение в «Динамо» он заслужил, потому что результат он показывал. Он не строит из себя звезду, ведёт себя спокойно. Не как Абаскали и Тедески. Он ведёт себя скромно. Похож на Марко Николича, тот тоже всегда вёл себя адекватно.

Если бы Личка появился из ниоткуда, как Абаскаль в «Спартаке», то было бы скептическое отношение. А он всё-таки уже работал у нас и показал результат. Наверняка он сейчас попросит кого-то подписать из «Оренбурга». Деньги у «Динамо» есть, поэтому наверняка подпишут. Состав у «Динамо» хороший. Они должны быть как минимум в пятерке в нашем чемпионате», - сказал Мостовой.