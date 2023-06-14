​Барриос, Николсон и Смолов – самые подешевевшие игроки РПЛ

Специалисты авторитетного портала transfermarkt пересмотрели ценники футболистов, которые играют в Премьер-лиге России. Самыми подешевевшими оказались Вильмар Барриос из «Зенита», Шамар Николсон из «Спартака» и Фёдор Смолов из «Динамо». Каждый из них подешевел на 2 миллиона евро.

Барриос теперь стоит 18 миллионов евро, Николсон – 4,5 миллиона евро, а Смолов – 3 миллиона евро.

В топ-4 самых подешевевших футболистов чемпионата России также входит Матиас Норманн из «Динамо». Его ценник уменьшился на 1,5 миллиона евро и теперь составляет 6 миллионов.

Виллиан Роша – самый подорожавший игрок РПЛ, Малком – в тройке