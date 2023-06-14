​Виллиан Роша – самый подорожавший игрок РПЛ, Малком – в тройке

В среду авторитетный портал transfermarkt обновил оценочные стоимости футболистов Российской премьер-лиги. Самым подорожавшим игроком стал защитник ЦСКА Виллиан Роша. Его стоимость выросла на 3,5 миллиона евро и теперь составляет 7 миллионов евро. Получается, что ценник бразильца вырос на 100%.

Два игрока показали рост оценочной стоимости на 3 миллиона евро. Это Малком из «Зенита» (с 27 до 30 миллионов евро) и Эдуард Сперцян из «Краснодара» (с 9 до 12 миллионов евро).

На 2,5 миллиона евро подорожал Иван Обляков – теперь хавбека ЦСКА оценивают в 10 миллионов.

Самым дорогим игроком РПЛ остаётся Малком с ценником в 30 миллионов евро. Дальше идут Маркус Вендел (24 млн евро) и Клаудиньо (20 млн евро).