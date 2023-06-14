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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Спартаку» необходимо усиление в атаке: кто может перейти в команду в летнее трансферное окно

14 Июня 2023 • 16:18 Комментировать (1)

Бронзовый призёр минувшего чемпионата России московский «Спартак» хочет усилить атакующую линию команды этим летом. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, кто может помочь «красно-белым» в новом сезоне.

Трансферный бюджет

Если верить информации СМИ, то руководство «Спартака» выделило на нового футболиста 15-20 миллионов евро. В прессе говорится о том, что столичный клуб хочет подписать игрока с именем из европейского чемпионата, который не старше 27 лет. Однако эти деньги были выделены на атакующего хава или нападающего, в зависимости от того, с кем получится договориться. Но сейчас мы разберём позицию плеймейкера. Стоит сказать, что пока в информационном поле не назывались именитые футболисты, в которых заинтересован «Спартак». 

Матиас Рохас

27-летний парагвайский хавбек выступает за аргентинский «Расинг». В текущем сезоне Рохас радует болельщиков неплохой результативностью. За 16 матчей во всех турнирах он забил 8 мячей и отдал 1 голевую передачу. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость игрока оценивается в 5 миллионов евро. Рохас выделяется своим дальним ударом, что очень неплохо для футболиста его амплуа. Помимо этого, парагваец хорошо исполняет штрафные удары, таких игроков сейчас в составе «Спартак» маловато. Хавбек неплохо идёт в дриблинг, а также умеет делать классные кроссы. В последнем компоненте его можно сравнить с нынешним опорником «красно-белых» Русланом Литвиновым. Средняя оценка Рохаса за матч в этом сезоне составляет 7,36 — весьма солидный показатель, ес ли его сравнить, например, с атакующим хавом «Спартака» Михаилом Игнатовым (6,48). Такой футболист однозначно мог бы усилить потенциал команды в нападении.

Хоакин Перейра

Ещё один полузащитник, который фигурировал в СМИ как потенциальный кандидат на переезд в «Спартак». Перейре 24 года, он аргентинец и выступает в местной лиге за «Атлетико Тукуман». Однако по сравнению с Рохасом он не отличается высокой результативностью. За 19 игр в этом сезоне Перейра забил один гол и сделал три результативные передачи. Рыночная цена хавбека составляет 3,5 миллиона евро. Исходя из статистики, можно заметить, что завершение атак — не самая сильная сторона Хоакина. При этом он умеет держать мяч, выполняет хорошие подачи и обладает неплохим дриблингом, хотя порой перебарщивает с этим. Средняя оценка аргентинца за матч — 7,20. Добавим, что футболист хорошо прессингует, что явно идёт ему в плюс, ведь команда Гильермо Абаскаля активно накрывает соперника на чужой половине поля. Хоакин Перейра способен усилить «Спартак», главный плюс — небольшая стоимость и оптимальное соотношение цена-качество.  

Лукас Вера

А почему бы «красно-белым» не поискать усиление в РПЛ? Один из вариантов — 26-летний аргентинский полузащитник «Оренбурга». Ещё один хороший дриблер, который может помочь «Спартаку» в следующем сезоне. Однако у Веры есть и слабые стороны: хавбек не очень силён в верховой борьбе, ведь его рост составляет 1,64 метра. Кроме того, у аргентинца есть проблемы с отбором мяча, но всё это перекрывается его потенциалом, который он уже частично раскрыл в прошлом сезоне, а если Вера перейдёт в «Спартак» и продолжит прогресс, то вряд ли надолго задержится в нашей лиге.

Габриэль Флорентин     

Ещё интереснее выглядит вариант с подписанием Флорентина, который является одноклубником, ровесником и земляком Веры. В минувшем сезоне Флорентин сыграл на всех позициях в атаке, но чаще всего действовал в центре поля, хотя самые яркие матчи он провёл, занимая позицию левого вингера. Средняя оценка Флорентина за две игры на левом фланге – 8,16. Среди сильных сторон хавбека можно выделить такие качества, как умение контролировать мяч и отдавать хорошие передачи. Помимо этого, у него есть преимущество над всеми предыдущими кандидатами — он хорош не только в атаке, но и в обороне. Это очень важный фактор для игры в «Спартаке».

Команде Абаскаля однозначно необходим новый атакующий полузащитник, ведь на данный момент у «Спартака» нет футболиста, который стабильно и уверенно играл бы на этой позиции в стартовом составе. Исходя из этого, можно сделать вывод, что точно не все трансферные новости являются пустыми слухами. Скорее всего, скаутский отдел «красно-белых» плотно занят поиском атакующего хава.

Игрок
Команда
Игры
Голы
Передачи
Трансферная стоимость
Матиас Рохас«Расинг»16815 миллионов евро
Хоакин Перейра«Атлетико Тукуман»19133,5 миллионов евро
Лукас Вера «Оренбург»30273 миллиона евро
Габриэль Флорентин«Оренбург»24372,5 миллионов евро

Дмитрий Миляев

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Евро-Футбол.Ру,
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Volond
14 Июня 2023 в 16:36
откуда эта инфа
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