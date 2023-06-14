«Спартаку» необходимо усиление в атаке: кто может перейти в команду в летнее трансферное окно

Бронзовый призёр минувшего чемпионата России московский «Спартак» хочет усилить атакующую линию команды этим летом. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, кто может помочь «красно-белым» в новом сезоне.

Трансферный бюджет

Если верить информации СМИ, то руководство «Спартака» выделило на нового футболиста 15-20 миллионов евро. В прессе говорится о том, что столичный клуб хочет подписать игрока с именем из европейского чемпионата, который не старше 27 лет. Однако эти деньги были выделены на атакующего хава или нападающего, в зависимости от того, с кем получится договориться. Но сейчас мы разберём позицию плеймейкера. Стоит сказать, что пока в информационном поле не назывались именитые футболисты, в которых заинтересован «Спартак».

Матиас Рохас

27-летний парагвайский хавбек выступает за аргентинский «Расинг». В текущем сезоне Рохас радует болельщиков неплохой результативностью. За 16 матчей во всех турнирах он забил 8 мячей и отдал 1 голевую передачу. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость игрока оценивается в 5 миллионов евро. Рохас выделяется своим дальним ударом, что очень неплохо для футболиста его амплуа. Помимо этого, парагваец хорошо исполняет штрафные удары, таких игроков сейчас в составе «Спартак» маловато. Хавбек неплохо идёт в дриблинг, а также умеет делать классные кроссы. В последнем компоненте его можно сравнить с нынешним опорником «красно-белых» Русланом Литвиновым. Средняя оценка Рохаса за матч в этом сезоне составляет 7,36 — весьма солидный показатель, ес ли его сравнить, например, с атакующим хавом «Спартака» Михаилом Игнатовым (6,48). Такой футболист однозначно мог бы усилить потенциал команды в нападении.

Хоакин Перейра

Ещё один полузащитник, который фигурировал в СМИ как потенциальный кандидат на переезд в «Спартак». Перейре 24 года, он аргентинец и выступает в местной лиге за «Атлетико Тукуман». Однако по сравнению с Рохасом он не отличается высокой результативностью. За 19 игр в этом сезоне Перейра забил один гол и сделал три результативные передачи. Рыночная цена хавбека составляет 3,5 миллиона евро. Исходя из статистики, можно заметить, что завершение атак — не самая сильная сторона Хоакина. При этом он умеет держать мяч, выполняет хорошие подачи и обладает неплохим дриблингом, хотя порой перебарщивает с этим. Средняя оценка аргентинца за матч — 7,20. Добавим, что футболист хорошо прессингует, что явно идёт ему в плюс, ведь команда Гильермо Абаскаля активно накрывает соперника на чужой половине поля. Хоакин Перейра способен усилить «Спартак», главный плюс — небольшая стоимость и оптимальное соотношение цена-качество.

Лукас Вера

А почему бы «красно-белым» не поискать усиление в РПЛ? Один из вариантов — 26-летний аргентинский полузащитник «Оренбурга». Ещё один хороший дриблер, который может помочь «Спартаку» в следующем сезоне. Однако у Веры есть и слабые стороны: хавбек не очень силён в верховой борьбе, ведь его рост составляет 1,64 метра. Кроме того, у аргентинца есть проблемы с отбором мяча, но всё это перекрывается его потенциалом, который он уже частично раскрыл в прошлом сезоне, а если Вера перейдёт в «Спартак» и продолжит прогресс, то вряд ли надолго задержится в нашей лиге.

Габриэль Флорентин

Ещё интереснее выглядит вариант с подписанием Флорентина, который является одноклубником, ровесником и земляком Веры. В минувшем сезоне Флорентин сыграл на всех позициях в атаке, но чаще всего действовал в центре поля, хотя самые яркие матчи он провёл, занимая позицию левого вингера. Средняя оценка Флорентина за две игры на левом фланге – 8,16. Среди сильных сторон хавбека можно выделить такие качества, как умение контролировать мяч и отдавать хорошие передачи. Помимо этого, у него есть преимущество над всеми предыдущими кандидатами — он хорош не только в атаке, но и в обороне. Это очень важный фактор для игры в «Спартаке».

Команде Абаскаля однозначно необходим новый атакующий полузащитник, ведь на данный момент у «Спартака» нет футболиста, который стабильно и уверенно играл бы на этой позиции в стартовом составе. Исходя из этого, можно сделать вывод, что точно не все трансферные новости являются пустыми слухами. Скорее всего, скаутский отдел «красно-белых» плотно занят поиском атакующего хава.

Игрок Команда Игры Голы Передачи Трансферная стоимость Матиас Рохас «Расинг» 16 8 1 5 миллионов евро Хоакин Перейра «Атлетико Тукуман» 19 1 3 3,5 миллионов евро Лукас Вера «Оренбург» 30 2 7 3 миллиона евро Габриэль Флорентин «Оренбург» 24 3 7 2,5 миллионов евро

Дмитрий Миляев