​«Краснодар» повесил ценник на Сперцяна

Воспитанник «Краснодара» Эдуард Сперцян в летнее трансферное окно может пойти на повышение. Ранее в прессе появлялась информация о том, что 23-летним армянином интересуется «Аякс».

Как стало известно «РБ Спорт», «Краснодар» хочет заработать на трансфере Сперцяна 12 миллионов евро и бонусы. При этом в трудовом соглашении футболиста прописана опция выкупа за 15 миллионов евро.

В сезоне 2022/2023 Эдуард Сперцян провёл за «Краснодар» 41 матч. В них полузащитник записал на свой счёт 14 голов и 14 результативных передач на партнёров.

«Краснодар», напомним, завершил чемпионат России на шестой позиции.