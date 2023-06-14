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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Мележиков уйдёт из «Спартака» не через расторжение контракта

14 Июня 2023 • 15:30 Комментировать

Всё идёт к тому, что Евгений Мележиков покинет должность генерального директора «Спартака». При этом появилась информация о том, что функционер уйдёт из московского клуба не через расторжение контракта.

«Мележиков покинет «Спартак» не из-за расторжения контракта - у гендиректора действует обычный трудовой договор, по которому работник может уволиться по собственному желанию или покинуть организацию по воле руководства в любой момент», - рассказывает на своих страницах «Спорт-Экспресс».

По данным источника, в настоящий момент в «Спартаке» идёт оформление документов по уходу Мележикова.

Отмечается, что нового генерального директора «Спартак» утвердит на совете директоров в ближайшее время. 

Добавим, что «Спартак» завершил чемпионат России на третьей позиции.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Евгений Мележиков
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