​Названы даты матчей «Зенита» на летнем турнире

В скором времени футболисты «Зенита» выйдут из отпуска и начнут подготовку к следующему сезону. В рамках подготовки в июле команда Сергея Семака поучаствует в турнире, матчи которого пройдут на «Газпром Арене».

На страницах «Спорт-Экспресса» появилась информация о датах матчей «Зенита» на летнем турнире. По данным источника, 1 июля «Зенит» сыграет против «Нефтчи», 4 июля – против «Црвены Звезды», а 9 июля – против «Фенербахче».

Напомним, что в сезоне 2022/2023 «Зенит» стал чемпионом России. Команда Сергея Семака завоевала титул Премьер-лиги пятый год подряд.