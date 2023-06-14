​Мележиков отреагировал на информацию о своём уходе из «Спартака»

Евгений Мележиков отреагировал на появление в прессе информации о своём уходе с поста генерального директора «Спартака».

«Ребят, пока без комментариев», - написал Мележиков в ответ на сообщение «Матч ТВ». Функционер добавил смеющийся смайл.

Как известно, Мележиков занимает должность генерального директора «Спартака» уже два года. 10 месяцев назад у клуба сменился владелец – Леонид Федун передал все свои акции компании «Лукойл».

«Спартак» финишировал на третьей позиции в чемпионате России сезона 2022/2023. В скором времени команда Гильермо Абаскаля начнёт подготовку к следующему сезону.