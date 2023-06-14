​Мележикова не увольняли из «Спартака» - журналист

Информация о том, что Евгений Мележиков уже покинул пост генерального директора «Спартака», пока не подтверждается. По данным журналиста Дмитрия Клипина, которыми он делится в телеграм-канале «ЭкСпорт», в настоящий момент Мележиков ведёт переговоры с представителями компании «Лукойл». По итогам этих переговоров и определится будущее функционера в клубе.

В то же время отмечается, что отставка Мележикова является одним из вариантов развития событий.

Напомним, что «Спартак» завершил чемпионат России сезона 2022/2023 на третьей позиции. Выше в итоговой таблице расположились «Зенит» и ЦСКА.