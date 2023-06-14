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​Мостовой: «Карпин со мной играл, а не я с ним»

14 Июня 2023 • 14:24 Комментировать

Известный в прошлом российский футболист Александр Мостовой высказался насчёт слов Валерия Карпина. Нынешний тренер сборной России недавно сказал, что не считает Мостового своим другом. Александр и Валерий в своё время были одноклубниками в испанской «Сельте».

«Он со мной играл, а не я. Сперва я играл, потом только они появились, ха-ха. Я же туда поехал первым. До них уже три года играл во Франции и столько же в Португалии, пять лет в СССР. Когда они появились, Мостовой уже был на виду у всей страны», - сказал Мостовой, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

Мостовой также сказал, что тоже не считает Карпина своим другом.

Напомним, что Александр Мостовой недавно начал обучение на тренера и будет стараться проявить себя на этом поприще. Валерий Карпин тренирует уже достаточно давно.

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Евро-Футбол.Ру,
Сельта Валерий Карпин Александр Мостовой
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