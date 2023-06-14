Непомнящий рассказал, что нужно ЦСКА для конкуренции с «Зенитом»

Известный российский специалист Валерий Непомнящий поделился мнением о выступлении московского ЦСКА в минувшем сезоне Российской премьер-лиги.

«Прошедший сезон ЦСКА провёл очень хорошо. Ключевое слово - очень. Нынешний состав ЦСКА при небольшом усилении может создать конкуренцию «Зениту» в следующем сезоне», - приводятся слова специалиста на страницах издания «Чемпионат».

В чемпионате России ЦСКА финишировал на втором месте, пропустив вперед петербургский «Зенит». Подопечные Владимира Федотова стали обладателями кубка страны, переиграв в суперфинале «Краснодар» (1:1, 6:5).