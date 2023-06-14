​Назван кандидат на должность гендиректора «Спартака»

В прессе появилась информация о том, что Евгений Мележиков покинул пост генерального директора «Спартака». Московский клуб расставание с функционером пока что не подтвердил, будем следить за новостями.

По данным телеграм-канала «Инсайды от Карпа», кандидатом на должность гендиректора «Спартака» является Вадим Андреев. Сейчас он занимает аналогичную должность в самарских «Крыльях Советов».

«Спартак», как известно, занял третье место в Российской премьер-лиге в сезоне 2022/2023. В клубе недовольны результатом, ведь «красно-белые» всегда ставят перед собой максимальные задачи.