«Кадис» назвал «Спартаку» цену Бонгонды

Боссы испанского «Кадиса» готовы отпустить полузащитника Тео Бонгонду в московский «Спартак» в том случае, если «красно-белые» заплатят за бельгийца пять миллионов евро. Об этом рапортует журналист Роберт Джеймс.

При этом испанская сторона готова снизить свои требования до четырех миллионов плюс бонусы, если российский клуб не согласится на первоначальные условия.

В минувшем сезоне Бонгонда поучаствовал в 31 поединке чемпионата Испании, записав на свой счет четыре забитых мяча и три результативные передачи. Срок действующего трудового договора между сторонами истекает в конце июня 2026 года.