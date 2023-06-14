​«Урал» сообщил об уходе Ранджеловича

«Урал» проинформировал общественность об уходе из команды атакующего полузащитника Лазара Ранджеловича. 25-летний футболист возвращается в греческий «Олимпиакос» после истечения срока арендного соглашения.

За «Урал» Ранджелович провёл 28 официальных матчей, в которых забил три гола и отдал четыре голевых паса на партнёров.

Напомним, что «Урал» по итогам чемпионата России занял 11-е место. Главным тренером команды является белорусский специалист Виктор Ганчаренко.

Старт следующего чемпионата России намечен на 23 июля.