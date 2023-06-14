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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Набабкин назвал Дивеева наследником Игнашевича

14 Июня 2023 • 13:46 Комментировать

Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин высказался об Игоре Дивееве. Как известно, 23-летний футболист недавно продлил контракт с «армейцами». В воскресном суперфинале Кубка России против «Краснодара» Дивеев чётко реализовал пенальти в послематчевой серии, мощно пробив под перекладину.

«Удар Дивеева в серии пенальти? Не знаю, как он так научился бить. Надо у него спросить. Игорь - наследник Игнашевича», - сказал Набабкин, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

Напомним, что ЦСКА выиграл Кубок России. Что до Премьер-лиги, то команда Владимира Федотова финишировала на второй позиции в таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Сергей Игнашевич Кирилл Набабкин Игорь Дивеев
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