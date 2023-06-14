Титов: «Не проблемы «Зенита», что другие не могут выиграть чемпионат»

Экс-игрок московского «Спартака» Егор Титов поделился мнением о гегемонии петербургского «Зенита» в чемпионате России.

«Мне удивительно, когда в Петербурге говорят, что они стали рекордсменами, выиграв пять чемпионатов подряд. У нас в «Спартаке» было шесть. При этом могу поздравить «Зенит» с победой. И это не их проблемы, что другие не могут выиграть», - передает слова Титова «Матч ТВ».

В минувшем сезоне Российской премьер-лиги «Зенит» досрочно завоевал чемпионский титул. Серебряным призером чемпионата страны стал московский ЦСКА, а тройку призеров замкнул другой столичный коллектив – «Спартак».