​Аленичев – о Дзюбе: «Мастер, что тут говорить»

Бывший футболист «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался об Артёме Дзюбе из «Локомотива».

Как известно, Дзюба выступает за «Локомотив» с февраля. В 11 матчах чемпионата России 34-летний нападающий забил восемь голов.

«Когда Дзюба пришёл в «Локомотив», я говорил, что он около восьми мячей забьёт, плюс будет отдавать, если не будет травм. Но это мастер, что тут говорить, и он это доказал, несмотря на его выходки, которые не имеют никакого отношения к футболу», - сказал Аленичев, чьи слова приводит ТАСС.

По мнению Аленичева, Дзюба сможет выступать на высоком уровне ещё как минимум два сезона.

Стоит напомнить, что недавно Артём Дзюба подписал с «Локомотивом» новый контракт по схеме «1+1».