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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Аленичев – о Дзюбе: «Мастер, что тут говорить»

14 Июня 2023 • 13:40 Комментировать

Бывший футболист «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался об Артёме Дзюбе из «Локомотива».

Как известно, Дзюба выступает за «Локомотив» с февраля. В 11 матчах чемпионата России 34-летний нападающий забил восемь голов.

«Когда Дзюба пришёл в «Локомотив», я говорил, что он около восьми мячей забьёт, плюс будет отдавать, если не будет травм. Но это мастер, что тут говорить, и он это доказал, несмотря на его выходки, которые не имеют никакого отношения к футболу», - сказал Аленичев, чьи слова приводит ТАСС.

По мнению Аленичева, Дзюба сможет выступать на высоком уровне ещё как минимум два сезона.

Стоит напомнить, что недавно Артём Дзюба подписал с «Локомотивом» новый контракт по схеме «1+1».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Аленичев Артём Дзюба
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