Агент Николича: «Марко любит Россию и точно там ещё поработает»

Футбольный агент Деян Йоксимович высказался относительно будущего сербского специалиста Марко Николича, ранее работавшего главным тренером московского «Локомотива».

«У Марко контракт на год, посмотрим, что произойдет через год. Марко любит Россию и точно там еще поработает. Когда и где - это вопрос», - передает слова агента издание «РБ Спорт».

Напомним, что Николич занимал пост рулевого «железнодорожников» с 2020 по 2021 год. Под его руководством столичная команда стала бронзовым призером РПЛ и обладателем кубка страны.

Ранее сообщалось об интересе к наставнику со стороны московского «Динамо».